07 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
07 Haziran 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Süper Lig Goller
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:50 TFF 1. Lig Goller
00:55 Efsanelerin İzinde
01:00 RB Leipzig - Paderborn
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 İngiltere Premier Lig Goller
02:40 Süper Lig Goller
02:50 TFF 1. Lig Goller
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Belçika - Brezilya
03:00 Türkiye - Andorra
04:40 Milli Takım Unutulmaz Goller
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Spor Kitaplığı
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE
05:00 Unutulmaz Maçlar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:40 İngiltere Premier Lig Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Munih - Milan
07:00 Fransa - Belçika
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE
11:45 La Liga Goller
11:45 Almanya Bundesliga Özetler
12:00 USTALARA SAYGI
12:55 Efsanelerin İzinde
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Liverpool - Arsenal
15:45 Almanya'dan Futbol
15:45 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Brezilya - Almanya
16:25 RB Leipzig - Paderborn
17:40 İngiltere Premier Lig Goller
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:20 Almanya'dan Futbol
18:30 Galatasaray - Fenerbahçe
19:00 Avrupa'nın Anları
19:50 İNTER GOLLER
20:00 Spor Bülteni
20:30 Milli Takım Unutulmaz Goller
20:30 Süper Lig Özetler
20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
21:00 Fransa - Belçika
21:00 Stadyum
22:40 Süper Lig Goller
22:50 TFF 1. Lig Goller
23:00 Türkiye - Andorra
23:00 Fransa - Hırvatistan
Kaynak: InterSinema.com