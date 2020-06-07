07 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 07 Haziran 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Süper Lig Goller 00:40 İngiltere Premier Lig Goller 00:50 TFF 1. Lig Goller 00:55 Efsanelerin İzinde 01:00 RB Leipzig - Paderborn 01:00 Unutulmaz Maçlar 02:40 İngiltere Premier Lig Goller 02:40 Süper Lig Goller 02:50 TFF 1. Lig Goller 02:55 Takvim Yaprakları 03:00 Belçika - Brezilya 03:00 Türkiye - Andorra 04:40 Milli Takım Unutulmaz Goller 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:55 Spor Kitaplığı 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE 05:00 Unutulmaz Maçlar 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:40 İngiltere Premier Lig Goller 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Bayern Munih - Milan 07:00 Fransa - Belçika 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:00 Futbolun En Büyük Sahnesi 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE 11:45 La Liga Goller 11:45 Almanya Bundesliga Özetler 12:00 USTALARA SAYGI 12:55 Efsanelerin İzinde 12:55 Spor Kitaplığı 13:00 Spor Bülteni 13:30 Süper Lig Özetler 14:00 Liverpool - Arsenal 15:45 Almanya'dan Futbol 15:45 Almanya Bundesliga Özetler 16:00 Brezilya - Almanya 16:25 RB Leipzig - Paderborn 17:40 İngiltere Premier Lig Goller 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:20 Almanya'dan Futbol 18:30 Galatasaray - Fenerbahçe 19:00 Avrupa'nın Anları 19:50 İNTER GOLLER 20:00 Spor Bülteni 20:30 Milli Takım Unutulmaz Goller 20:30 Süper Lig Özetler 20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 21:00 Fransa - Belçika 21:00 Stadyum 22:40 Süper Lig Goller 22:50 TFF 1. Lig Goller 23:00 Türkiye - Andorra 23:00 Fransa - Hırvatistan Kaynak: InterSinema.com