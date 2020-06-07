07 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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07 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

07 Haziran 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

07 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
07.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Süper Lig Goller

00:40 İngiltere Premier Lig Goller

00:50 TFF 1. Lig Goller

00:55 Efsanelerin İzinde

01:00 RB Leipzig - Paderborn

01:00 Unutulmaz Maçlar

02:40 İngiltere Premier Lig Goller

02:40 Süper Lig Goller

02:50 TFF 1. Lig Goller

02:55 Takvim Yaprakları

03:00 Belçika - Brezilya

03:00 Türkiye - Andorra

04:40 Milli Takım Unutulmaz Goller

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:55 Spor Kitaplığı

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE

05:00 Unutulmaz Maçlar

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:40 İngiltere Premier Lig Goller

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bayern Munih - Milan

07:00 Fransa - Belçika

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE

11:45 La Liga Goller

11:45 Almanya Bundesliga Özetler

12:00 USTALARA SAYGI

12:55 Efsanelerin İzinde

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

14:00 Liverpool - Arsenal

15:45 Almanya'dan Futbol

15:45 Almanya Bundesliga Özetler

16:00 Brezilya - Almanya

16:25 RB Leipzig - Paderborn

17:40 İngiltere Premier Lig Goller

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:20 Almanya'dan Futbol

18:30 Galatasaray - Fenerbahçe

19:00 Avrupa'nın Anları

19:50 İNTER GOLLER

20:00 Spor Bülteni

20:30 Milli Takım Unutulmaz Goller

20:30 Süper Lig Özetler

20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol

21:00 Fransa - Belçika

21:00 Stadyum

22:40 Süper Lig Goller

22:50 TFF 1. Lig Goller

23:00 Türkiye - Andorra

23:00 Fransa - Hırvatistan

Kaynak: InterSinema.com

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