07 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı 07 Haziran 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Beyaz Show 02:00 Poyraz Karayel 04:30 Akasya Durağı 04:30 Müzik Arası 05:00 Akasya Durağı 07:00 Ver Elini Aşk 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 13:00 Arda'nın Mutfağı 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Hayat Tamircisi 14:00 Çok Güzel Hareketler 2 15:15 Annem Bir Dinozor 16:00 Arka Sokaklar 17:00 Çinliler Geliyor 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çarkıfelek 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 22:30 Çinliler Geliyor 23:30 Çok Akustik Kaynak: InterSinema.com