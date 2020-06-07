07 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
07 Haziran 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
07.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 06:45
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Beyaz Show
02:00 Poyraz Karayel
04:30 Akasya Durağı
04:30 Müzik Arası
05:00 Akasya Durağı
07:00 Ver Elini Aşk
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Hayat Tamircisi
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:15 Annem Bir Dinozor
16:00 Arka Sokaklar
17:00 Çinliler Geliyor
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Çinliler Geliyor
23:30 Çok Akustik
Kaynak: InterSinema.com