07 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
07 Eylül 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grup Karşılaşması Cebelitarık
03:45 % 100 Futbol
05:00 Spor Artı
06:00 FIFA Magazin
06:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
06:58 İstiklal Marşı
08:10 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
08:45 Efsanelerin İzinde
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
10:00 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grup Karşılaşması Cebelitarık
11:45 Takvim Yaprakları
11:50 Spor Kitaplığı
11:55 Dünya Superbike Yarışları
12:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Cev 2021 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Grup Karş. Ku
16:10 Dünya Superbike Yarışları
17:00 Aktüel Futbol Transfer
19:00 Spor Bülteni
20:00 Gündem Futbol Transfer
22:00 Spor Bülteni
23:00 Transfer Gündemi
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com