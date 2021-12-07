07 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
07 Aralık 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:00 İleri Üçlü
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 İtalya Seri A Özetler
05:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:20 Özel Dosya
06:30 Euro 2020
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İtalya Serie A Goller
09:40 İngiltere Premier Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Spor Bülteni
13:25 BB Erzurumspor- İstanbulspor
15:30 Spor Bülteni
15:50 Takvim Yaprakları
15:55 Hava Durumu
16:00 Dakika Skor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Adanaspor A.Ş.- Tuzlaspor A.Ş.
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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