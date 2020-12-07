07 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
07 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
01:00 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
03:55 Başlama Vuruşu
05:30 Teknik Analiz
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 TFF 1. Lig Karşılaşması
07:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:20 Takvim Yaprakları
09:25 Hava Durumu
09:30 Stadyum
09:45 Almanya Bundesliga Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Efsanelerin İzinde
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Altınordu - Ankara Keçiörengücü
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Merkezi
18:00 Spor Merkezi
18:00 Aktüel Futbol
18:55 Adana Demirspor - Akhisarspor
18:55 Bursaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
19:30 Dakika Skor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com