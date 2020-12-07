07 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı
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07 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

07.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 07.12.2020 06:47
07 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

07 Aralık 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Senden İyi Yok

02:15 Geçmiş Günler

02:30 Şehrin Adamı

04:15 Müzik Arası

04:30 5N 1K

05:00 Küçük Ağa

05:15 Arda'nın Mutfağı

06:30 İyi Aile Babası

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Gelinim Mutfakta

14:00 İyi Aile Babası

15:45 Yatıya Misafirim Var

16:15 Bir Annenin Günahı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İyi Aile Babası

22:30 Kılıbık

23:45 İyi Aile Babası

Kaynak: InterSinema.com

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