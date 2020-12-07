07 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
07 Aralık 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
00:30 Süper Lig
00:30 Süper Lig Maç Sonu
00:45 Süper Lig Haftanın Golleri
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:30 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:15 Süper Lig
04:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:15 Belgesel
06:45 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:15 Maç Saati
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 UEFA Avrupa Ligi
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:00 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 Süper Lig Maç Sonu
11:30 Belgesel: Diego Armando Maradona
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
12:00 1. Lig
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Karagümrük - Ç. Rizespor
13:30 UEFA Avrupa Ligi
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Karagümrük - Ç. Rizespor
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
15:45 Süper Lig Maç Özetleri
15:45 UEFA Avrupa Ligi
16:00 Sanal Direktor
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 FTA Antalyaspor - MKE Ankaragücü
16:45 Süper Lig
17:00 FTA Antalyaspor - MKE Ankaragücü
17:00 beIN Manşet
17:00 beIN Teknik
17:00 UEFA Avrupa Ligi
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
18:00 Süper Lig
18:30 Süper Lig Maç Önü
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Y. Denizlispor - Fenerbahçe
19:30 Trabzonspor - DG Sivasspor
19:30 Beşiktaş - Kasımpaşa
19:45 Süper Lig
20:00 Y. Denizlispor - Fenerbahçe
20:15 Süper Lig
20:30 Trabzonspor - DG Sivasspor
20:30 Beşiktaş - Kasımpaşa
21:00 Süper Lig
21:30 Süper Lig Maç Sonu
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
23:00 Futbolun Şehirleri
23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
23:30 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com