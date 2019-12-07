07 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı
07 Aralık 2019 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
00:30 İleri Üçlü
02:00 Sheffield United - Newcastle United
02:00 Lig Raporu
02:30 Stadyum
03:45 Aktüel Futbol
04:45 İngiltere Premier Lig Özetler
05:05 Süper Lig Özetler
05:20 Spor Atlası
05:30 İleri Üçlü
05:35 İngiltere Premier Lig Özetler
06:05 İtalya Kupası Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 İngiltere Premier Lig Özetler
07:45 Olimpiyat Yıldızları
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 Efsanelerin İzinde
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
11:00 Ajans Saati
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
12:00 NBA Saati
12:15 Lig Raporu
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Gündem Futbol
14:00 Spor Haftasonu
15:10 Galatasaray Doğa Sigorta - Teksüt Bandırma
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Lig Raporu
16:00 Süper Lig Özetler
16:15 Galatasaray Doğa Sigorta - Teksüt Bandırma
16:30 1. Lig Gündemi
17:00 Avrupa Stüdyosu
17:25 Takvim Yaprakları
17:30 Spor Akşamı
17:50 Tottenham – Burnley
18:20 Süper Lig Goller
18:30 Spor Merkezi
18:45 Almanya Bundesliga Özetler
19:00 Tottenham – Burnley
20:30 Dakika Skor
21:45 Stadyum
22:15 Stadyum