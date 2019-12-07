07 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

07.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

00:30 İleri Üçlü

02:00 Sheffield United - Newcastle United

02:00 Lig Raporu

02:30 Stadyum

03:45 Aktüel Futbol

04:45 İngiltere Premier Lig Özetler

05:05 Süper Lig Özetler

05:20 Spor Atlası

05:30 İleri Üçlü

05:35 İngiltere Premier Lig Özetler

06:05 İtalya Kupası Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 İngiltere Premier Lig Özetler

07:45 Olimpiyat Yıldızları

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Lig Raporu

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:50 Efsanelerin İzinde

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

11:00 Ajans Saati

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

12:00 NBA Saati

12:15 Lig Raporu

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:55 Hava Durumu

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Gündem Futbol

14:00 Spor Haftasonu

15:10 Galatasaray Doğa Sigorta - Teksüt Bandırma

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Lig Raporu

16:00 Süper Lig Özetler

16:15 Galatasaray Doğa Sigorta - Teksüt Bandırma

16:30 1. Lig Gündemi

17:00 Avrupa Stüdyosu

17:25 Takvim Yaprakları

17:30 Spor Akşamı

17:50 Tottenham – Burnley

18:20 Süper Lig Goller

18:30 Spor Merkezi

18:45 Almanya Bundesliga Özetler

19:00 Tottenham – Burnley

20:30 Dakika Skor

21:45 Stadyum

22:15 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com