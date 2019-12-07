07 Aralık 2019 Star Yayın Akışı
07 Aralık 2019 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Çocuk
01:50 Sevdim Seni Bir Kere
02:50 Ufak Tefek Cinayetler
03:00 Sevdim Seni Bir Kere
04:00 Ufak Tefek Cinayetler
04:45 Korkusuzlar
05:20 Kiralık Aşk
07:00 Yüksek Sosyete
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:30 Dizi
10:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Güvercin
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sevgili Geçmiş
13:30 Gerçeğin Peşinde
15:30 Güvercin
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Sevgili Geçmiş
20:00 Benim Tatlı Yalanım