07 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı
07 Aralık 2019 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Afili Aşk
01:00 Azize
03:00 Kaybedenler Kulübü
03:30 Arda ile Omuz Omuza
04:15 Akasya Durağı
04:45 İkizler Memo-Can
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
06:45 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Azize
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Arka Sokaklar
16:15 Zalim İstanbul
18:45 Kanal D Haber Haftasonu
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Arka Sokaklar
20:00 Chefs Arena
22:45 Azize