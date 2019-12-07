07 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

07.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Afili Aşk

01:00 Azize

03:00 Kaybedenler Kulübü

03:30 Arda ile Omuz Omuza

04:15 Akasya Durağı

04:45 İkizler Memo-Can

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

06:45 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Azize

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Arka Sokaklar

16:15 Zalim İstanbul

18:45 Kanal D Haber Haftasonu

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

20:00 Chefs Arena

22:45 Azize

Kaynak: InterSinema.com