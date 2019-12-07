07 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

07.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Futbolun Şehirleri

00:30 beIN Manşet Özel

01:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

02:30 Maç Saati

02:45 Süper Lig Kısa Özet

03:00 beIN Manşet

03:00 Taraftar

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

04:15 Futbolun Şehirleri

05:15 Süper Lig'in Gol Kralları

05:30 Maç Sonu

05:45 Süper Lig Top 10

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

08:45 Dünden Bugüne

09:15 Kıse Özet: Fenerbahçe - Gençlerbirliği

09:30 Maç Sonu

10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:30 Maç Sonu

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:00 beIN Manşet Özel

11:45 Eski Dostlar

12:00 Taraftar

12:00 Maç Saati

12:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:45 Maç Saati

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

14:35 Maç Başlıyor

15:00 BTCTurk Malatya - DG Sivasspor

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:45 Devre Arası

16:00 BTCTurk Malatya - DG Sivasspor

16:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

16:00 Maç Önü

17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

17:00 Maç Başlıyor

17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

17:30 TFF 1. Lig Top 10

17:45 Süper Lig Top 10

18:00 Futbolun Şehirleri

18:30 Taraftar

19:30 Maç Önü

20:00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

20:00 Devre Arası

20:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

21:00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

21:15 Devre Arası

21:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

22:00 Maç Sonu

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:30 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Maç Sonu

Kaynak: InterSinema.com