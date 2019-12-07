07 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı

07.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:20 Son Durak

01:30 Canevim

04:15 Kara Para Aşk

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Dizi

10:00 Kimse Bilmez

13:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

13:00 Dizi

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:00 Dizi

16:00 Hercai

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kaynak: InterSinema.com