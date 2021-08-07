07 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
07 Ağustos 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Özetler
03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
10:00 Spor Bülteni
10:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
12:30 Spor Bülteni
13:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
16:30 Spor Bülteni
17:30 Gündem Futbol Transfer
19:55 Ankaragücü - Gençlerbirliği
22:00 Spor Bülteni
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com