"07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği
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"07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği düzenlendi.

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği düzenlendi.

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği tarafından Konyaaltı ilçesi Boğaçayı mevkisindeki arazide, "Antalyaspor için bir meşale de sen yak!" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, mini konserler verildi.

Etkinlik kapsamında Boğaçayı'nda ışıklı flyboard gösterisi gerçekleştirildi.

Programın sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak kutlama yaptı.

'07.07 Dünya Antalyasporlular Günü' etkinliği
'07.07 Dünya Antalyasporlular Günü' etkinliği
'07.07 Dünya Antalyasporlular Günü' etkinliği
'07.07 Dünya Antalyasporlular Günü' etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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