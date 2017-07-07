07.07.2017 Tarihli Nikaha Antalyaspor Sürprizi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, nikahlarını kıydığı çifte üzerlerinde isimleri yazılı olan 07 numaralı Antalyaspor forması hediye etti



Dünyaevine girmek için 07.07.2017 tarihini tercih ederek Muratpaşa Belediyesi'ne müracaatta bulunan 36 çift mutluluğa ilk adımlarını attı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da, evlilik için 07.07.2017 tarihini tercih eden İrem Keleş-Okan Sarıkaya çiftinin nikahını kıydı.



Çifte. 2'li kahve fincanı takımı, Türk Bayrağı ve Nutuk hediye eden Başkan Uysal, ayrıca bir sürpriz yaptı. 51. Kuruluş yıldönümü kutlanan Antalyaspor'u da unutmayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İrem Keleş-Okan Sarıkaya çiftine üzerlerinde isimleri yazan 07 numaralı Antalyaspor forması hediye etti. Başkan Uysal, İrem Keleş-Okan Sarıkaya çiftine mutluluklar diledi. - ANTALYA