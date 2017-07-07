07.07.2017'de Nikah Çılgınlığı

Sungurlu Belediyesinde evlenmek isteyen 7 çift yaşamlarının en anlamlı "evet"i için 07.07.2017 tarihini seçti.



Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler 05.05.2015, 06.06.2016 da olduğu gibi bu yılda 07.07.2017 tarihinde evlenmek için sıraya girdi.



Sungurlu Belediyesi, kendilerine uğurlu geleceğine inandığı için bu özel tarihi seçen 7 çifti 07.07.2017 tarihinde evlendirdi. Nikahları kıyılan çiftlere Sungurlu Belediye Başkan'ı Abdulkadir Şahiner "Yaşam boyu birbirinizi daima sevmeniz ve hep neşe içinde, sağlıklı, huzurlu bir hayat sürmeniz ümidiyle. Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Unutmayın ki paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir, evlilikle ebedileştirdiğiniz ve kutsallaştırdığınız sevginiz hep çoğalsın. Mutluluklar dilerim." dedi. - ÇORUM