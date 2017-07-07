07.07.2017'de Evlendiler

ADANA'nın merkez Çukurova İlçesi'nde nikah günlerini unutulmayacak bir güne denk getirmek isteyen çok sayıda çift, 07.07.2017 tarihinde evlendi.



Bu tarihi isteyen 6 çiftin nikahını Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kıydı. Başkan Çetin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Evlilik tarihinin kişilerin hayatında önemli bir yeri olması dolayısıyla özel günlere denk gelen tarihler tüm dünyada yoğun ilgi görüyor. Kimi çiftler, özel tarihlerde evlenmenin şans getireceğine inanırken, kimi de unutulmaz bir gün olması dolayısıyla tercih ediyor" dedi. Çetin, evliliğe adım atan bütün çiftlere ömür boyu mutluluk diledi.



Temmuz'un ilgi gören bir başka günü de 17.07.2017 oldu. Çok sayıda çift de bu tarihte nikah kıymak için gün aldı.



- Adana