07.07.2017'de Bağcılar'da 61 Nikâh Kıyıldı

İSTANBUL'UN en çok nikah kıyılan ilçelerinden biri olan Bağcılar'da 7 sayısının uyum gösterdiği tarih olan 07.07.2017'de nikah kıydırma yoğunluğu yaşandı. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı Nikah Salonu evlenmek isteyen çiftlerle doldu.



Nikah kıymak için bugünü tercih edenlerin ise çeşitli bahaneleri vardı. Kimi çiftler uğurlu sayıları olduğu için, kimi bu tarihi unutmamak için kimi de memleketinin plakası olduğu için özellikle bugünü seçti. Çiftlerden kimi memleketinin plakası olduğu için, kimi uğurlu sayısı olduğu için kimi de ileride unutmamak için bugün evlenmeyi tercih etti.



Bağcılar Belediyesi Nikah Salonu'nda 7 Temmuz 2017 günü yoğun ancak heyecanlı ve mutlu bir gün yaşandı. Günde 15 çiftin nikahının kıyıldığı salonda bugün dünya evine girenlerin sayısı tam 4 katına çıktı. 10'ar dakikayla 61 çiftin nikahı kıyıldı.



"MEMLEKETİMİN PLAKASI OLDUĞU İÇİN BU TARİHİ TERCİH ETTİK"



Evlenmek için bu özel tarihi tercih eden çiftlerden Emre Lüleci, "Eşim benim çocukluk aşkım. Nikah için bugünü özellikle tercih ettik. Çünkü biz aşkımızın 7'nci yılındayız. Bu yıl evlendiğimiz için tarihin de nikahımızla uyumlu olmasını istedik. Çok heyecanlıyız. Balayı için Gürcistan'a gideceğiz" ifadelerini kullanırken, Sercan ve Seda çifti ise, "Polis memuruyum. Eşim Seda Yalovalı. Yalova'nın plakası da 77 olduğu için özellikle bugünü tercih ettik" dedi.



"BUGÜN EVLENEN ÇİFTLER NİKAH TARİHİNİ UNUTMAYACAK"



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 07.07.2017'denikah kıyan çiftlere bir ömür mutluluklar dileyerek "Bugün anlamlı bir gün. Nikah Dairelerimizde de yoğunluk yaşanıyor. Eminim ki bugün evlenen çiftler nikah tarihini unutmayacaklar. Eşler arasında karşılıklı sevgi ve saygı olduğu vakit hayat mutlulukla yaşanıyor. Evlenen çiftlerimize huzur ve mutluluk dolu nice yıllar diliyorum" şeklinde konuştu.



- İstanbul