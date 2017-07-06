06 Temmuz Perşembe Spor Gündemi
BELHANDA ÖZELGalatasaray'ın flaş transferi ilk kez Doğan Haber Ajansına konuştu: "Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'dır"..Beaşiktaş ve Fenerbahçe beni istedi ama gitmedim TRANFSERKulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.
BELHANDA ÖZEL
Galatasaray'ın flaş transferi ilk kez Doğan Haber Ajansına konuştu: "Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'dır"..Beaşiktaş ve Fenerbahçe beni istedi ama gitmedim
TRANFSER
Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor...
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını basına kapalı antrenmanla sürdürecek.
2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Siyah-beyazlılar, şampiyonluğunu balo ile kutlayacak. (Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus)
FENERBAHÇE
10.00-18.00 Sarı-lacivertliler, Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edecek
12.30 Yeni transferlerin toplu imza töreni Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılacak.
14.00 İmza töreni sonrası Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu basınla sohbet toplantısı düzenleyecek
GALATASARAY
19.30 Sarı-kırmızılılar yeni sezona Slovakya'da hazırlanıyor
Takımdan ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile başkan Dursun Özbek bir kez daha bir araya gelecek.
TRABZONSPOR
Yeni sezon hazırlıkları Macaristan'da devam ediyor.
ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARLARI NÖBETTE
Eskişehirspor taraftarları, yarın yapılacak olağanüstü kongre saatine kadar tesislerde nöbet tutma eylemi başlattı. Taraftarlar, kulüp başkanlığı için aday çıktığında eylemlerini sonlandıracaklarını belirti.
UEFA ÖN ELEMELER
UEFA Avrupa Ligi'nde 1. Ön Eleme Turu rövanş maçları oynanacak.
2017 FIFA 17 YAŞ ALTI DÜNYA KUPASI FİNALLERİ'NİN KURA ÇEKİMİ YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK.
6-28 Ekim tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Finalleri'nin kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Türk Milli Takımı'nın da yer alacağı organizasyonun kura çekimi Hindistan'ın Mumbai şehrindeki Sahara Star Hotel'de TSİ 16.30'da yapılacak. Şampiyonaya katılacak 24 takımın yer alacağı kura çekimi sonrasında 4'erli 6 grup belli olacak.
WİMBLEDON DEVAM EDİYOR
Sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3'üncü günü tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Andy Murray, Dustin Brown'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 3'üncü gününde, tek erkeklerde Britanyalı tenisçi Andy Murray, Alman tenisçi Dustin Brown'ı 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.
FRANSA BİSİKLET TURU
Düsseldorf'tan başlayan Tour de France Bisiklet turu bugün beşinci gününde.