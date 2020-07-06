06 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Teknik Analiz 02:00 Leicester City - C.Palace 02:00 Stadyum 03:40 Stadyum 04:20 İngiltere Premier Lig Özetler 04:35 La Liga Özetler 04:55 Almanya Bundesliga Özetler 05:15 TFF 1. Lig Özetler 05:35 Süper Lig Özetler 06:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Leicester City - C.Palace 07:00 TFF 1. Lig Özetler 07:20 Süper Lig Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:40 Süper Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Orhan Ayhan'la 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:30 Stadyum 09:35 Leicester City - Chelsea 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 11:50 Takvim Yaprakları 11:55 Hava Durumu 12:00 Ustalara Saygı 12:40 Almanya Bundesliga Özetler 12:50 TFF 1. Lig Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Spor Kitaplığı 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Gündem Futbol 14:00 Leicester City - C.Palace 15:00 La Liga Özetler 15:55 Newcastle United - Manchester City 16:00 Spor Bülteni 16:30 TFF 1. Lig Özetler 16:40 Süper Lig Özetler 17:00 Spor Hafta Sonu Özel 17:00 Bundesliga Bayern Münih Sezon Golleri 17:30 Bundesliga B. Dortmund Sezon Golleri 18:00 Spor Merkezi 20:00 La Liga Özetler 20:00 Stadyum Özel 20:40 Bundesliga Lewandowski Goller 20:55 Takvim Yaprakları 21:00 Dakika Skor 22:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com