06 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 Leicester City - C.Palace
02:00 Stadyum
03:40 Stadyum
04:20 İngiltere Premier Lig Özetler
04:35 La Liga Özetler
04:55 Almanya Bundesliga Özetler
05:15 TFF 1. Lig Özetler
05:35 Süper Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Leicester City - C.Palace
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:20 Süper Lig Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Stadyum
09:35 Leicester City - Chelsea
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:50 TFF 1. Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 Leicester City - C.Palace
15:00 La Liga Özetler
15:55 Newcastle United - Manchester City
16:00 Spor Bülteni
16:30 TFF 1. Lig Özetler
16:40 Süper Lig Özetler
17:00 Spor Hafta Sonu Özel
17:00 Bundesliga Bayern Münih Sezon Golleri
17:30 Bundesliga B. Dortmund Sezon Golleri
18:00 Spor Merkezi
20:00 La Liga Özetler
20:00 Stadyum Özel
20:40 Bundesliga Lewandowski Goller
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com