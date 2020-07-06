06 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
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06 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

06 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
06.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 06.07.2020 07:05

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 Leicester City - C.Palace

02:00 Stadyum

03:40 Stadyum

04:20 İngiltere Premier Lig Özetler

04:35 La Liga Özetler

04:55 Almanya Bundesliga Özetler

05:15 TFF 1. Lig Özetler

05:35 Süper Lig Özetler

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Leicester City - C.Palace

07:00 TFF 1. Lig Özetler

07:20 Süper Lig Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Orhan Ayhan'la

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Stadyum

09:35 Leicester City - Chelsea

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Ustalara Saygı

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:50 TFF 1. Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 Leicester City - C.Palace

15:00 La Liga Özetler

15:55 Newcastle United - Manchester City

16:00 Spor Bülteni

16:30 TFF 1. Lig Özetler

16:40 Süper Lig Özetler

17:00 Spor Hafta Sonu Özel

17:00 Bundesliga Bayern Münih Sezon Golleri

17:30 Bundesliga B. Dortmund Sezon Golleri

18:00 Spor Merkezi

20:00 La Liga Özetler

20:00 Stadyum Özel

20:40 Bundesliga Lewandowski Goller

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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