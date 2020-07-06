06 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:00 Maç Saati
01:45 Futbolun Şehirleri
02:45 Süper Lig Maç Sonu
04:00 beIN Manşet
04:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:45 Süper Lig Maç Özetleri
04:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
05:00 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:00 Belgesel: Conmebol Club
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
09:30 Hazır Cevap
09:45 Süper Lig Özetler
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
10:30 Süper Lig Maç Sonu
10:45 Z Raporu
12:30 Maç Saati
13:15 Kısa Özet: İH Konyaspor - Ç. Rizespor
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
15:15 Süper Lig Maç Sonu
15:30 Maç Saati
16:00 Süper Lig Maç Sonu
16:00 Taraftar
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
17:15 Kolaysa Anlat
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Taraftar
19:00 Süper Lig Maç Önü
20:00 Süper Lig Maç Önü
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 HK Kayserispor - Beşiktaş
21:00 Galatasaray - Trabzonspor
21:45 Devre Arası
21:45 Süper Lig Devre Arası
22:00 HK Kayserispor - Beşiktaş
22:00 Maç Saati
22:00 Galatasaray - Trabzonspor
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com