06 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 01:00 Maç Saati 01:45 Futbolun Şehirleri 02:45 Süper Lig Maç Sonu 04:00 beIN Manşet 04:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri 04:45 Süper Lig Maç Özetleri 04:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 05:00 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:45 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 08:00 Belgesel: Conmebol Club 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 09:30 Hazır Cevap 09:45 Süper Lig Özetler 10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 10:30 Süper Lig Maç Sonu 10:45 Z Raporu 12:30 Maç Saati 13:15 Kısa Özet: İH Konyaspor - Ç. Rizespor 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Maç Saati 15:15 Süper Lig Maç Sonu 15:30 Maç Saati 16:00 Süper Lig Maç Sonu 16:00 Taraftar 17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 17:15 Kolaysa Anlat 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 18:00 beIN Manşet 19:00 Taraftar 19:00 Süper Lig Maç Önü 20:00 Süper Lig Maç Önü 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 21:00 HK Kayserispor - Beşiktaş 21:00 Galatasaray - Trabzonspor 21:45 Devre Arası 21:45 Süper Lig Devre Arası 22:00 HK Kayserispor - Beşiktaş 22:00 Maç Saati 22:00 Galatasaray - Trabzonspor 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com