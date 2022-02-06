06 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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06 Şubat 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İleri Üçlü Transfer
04:30 İtalya Serie A Özetler
04:50 Spor Toto 1. Lig Goller
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü Transfer
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İtalya Kupası Magazin
10:00 Yüz Yüze Futbol
11:30 Pekin Kış Olimpiyatları: Sürat Pateni
13:00 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Yılport Samsunspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Bursaspor - Altınordu
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Bursaspor - Altınordu
18:00 % 100 Futbol
18:55 Altaş Denizlispor - Eyüpspor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Altaş Denizlispor - Eyüpspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi