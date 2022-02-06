06 Şubat 2022 Star Yayın Akışı - Haberler
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06 Şubat 2022 Star Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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06 Şubat 2022 Star Yayın Akışı

06 Şubat 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Kaderimin Oyunu

03:30 Söz

05:30 Pulsar

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Ters Yüz

21:45 Ters Yüz

23:45 Kaderimin Oyunu

InterSinema.com - TV

Kaderimin Oyunu, Star, TV, Haber

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