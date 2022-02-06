06 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Gamer

02:30 İh Konyaspor - G. Giresunspor

04:15 Haftanın Golleri

04:30 Fenerbahçe - M. Başakşehir

05:00 Trabzonspor - Kasimpaşa

05:30 A. Alanyaspor - Galatasaray

06:00 Sanal Direktör

07:00 Y. Kayserispor - A. Hatayspor

08:45 Haftanın Golleri

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Sanal Direktör

13:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Fenerbahçe - M. Başakşehir

14:30 Trabzonspor - Kasimpaşa

15:00 Bein Süper Lig

16:00 Trabzonspor - Kasimpaşa

18:00 Bein Süper Lig

19:00 Fenerbahçe - M. Başakşehir

21:00 Bein Süper Lig

23:00 Trio

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