06 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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06 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

06.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 06.02.2021 06:46
06 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

06 Şubat 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:00 500 Great Goals Show

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig Kısa Özet

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

10:45 Sanal Direktör

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:45 Serie A Haftanın Golleri

11:45 Başakşehir: Tarihini Sen Yaz

12:00 Maç Saati

12:00 1. Lig

12:30 Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - A. Hatayspor

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 Gamer

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Kasımpaşa - A. Hatayspor

15:00 Taraftar

15:30 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Taraftar

16:35 Maç Başlıyor

17:00 beIN Teknik

17:00 Sanal Direktör

17:00 Süper Lig

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Gamer

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray

19:45 Süper Lig

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray

20:00 Sanal Direktör

20:45 Devre Arası

21:00 Taraftar

21:00 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Futbolun Şehirleri

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Belgesel

23:30 Gamer

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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