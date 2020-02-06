06 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

06.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:45 Maç Saati

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

10:30 Süper Lig Maç Özetleri

10:30 Haftanın Öyküleri

10:45 Eski Dostlar

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

11:15 Haftanın Öyküleri

11:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

11:45 Maç Saati

12:00 Maç Saati

13:30 Futbolun Şehirleri

13:45 Maç Saati

14:30 Dünden Bugüne

15:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

15:15 Süper Lig Maç Özetleri

15:30 Haftanın Öyküleri

15:45 Eski Dostlar

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:00 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:00 Türkiye'de Haftanın Golleri

20:30 Süper Lig Top 10

20:45 TFF 1. Lig Top 10

21:00 beIN Manşet

22:00 UEFA Avrupa Ligi

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Futbolun Şehirleri

22:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

23:00 Taraftar

23:00 Süper Lig Maç Özetleri

23:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com