06 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
06 Şubat 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:45 Maç Saati
02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
10:30 Süper Lig Maç Özetleri
10:30 Haftanın Öyküleri
10:45 Eski Dostlar
11:00 Süper Lig Maç Özetleri
11:15 Haftanın Öyküleri
11:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
11:45 Maç Saati
12:00 Maç Saati
13:30 Futbolun Şehirleri
13:45 Maç Saati
14:30 Dünden Bugüne
15:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
15:15 Süper Lig Maç Özetleri
15:30 Haftanın Öyküleri
15:45 Eski Dostlar
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
17:00 Taraftar
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
20:00 Türkiye'de Haftanın Golleri
20:30 Süper Lig Top 10
20:45 TFF 1. Lig Top 10
21:00 beIN Manşet
22:00 UEFA Avrupa Ligi
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Futbolun Şehirleri
22:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
23:00 Taraftar
23:00 Süper Lig Maç Özetleri
23:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri