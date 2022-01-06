06 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
06 Ocak 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:35 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 Futbol Aklı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Spor Takvimi
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Özetler
13:50 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
17:50 İngiltere Premier Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:45 Spor Toto Süper Lig Goller
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
23:00 Taktik Analiz
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