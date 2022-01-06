06 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 G. Giresunspor - A. Hatayspor

02:00 Kuşak Çatışması

03:00 Yeni Nesil Talk Show

04:00 Süper Hikayem

05:00 Göztepe - A. Demirspor

06:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 A. Alanyaspor - V. Karagümrük

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Trabzonspor - Gaziantepspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Haftanın Golleri

14:30 Göztepe - FTA Antalyaspor

15:00 Trabzonspor - ÖK Y. Malatyaspor

15:30 İH Konyaspor - DG Sivasspor

16:00 Fenerbahçe - ÖK Y. Malatyaspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Farklı Açı

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Belgesel

20:00 Muhabir Masası

21:00 Bi'de Bana Sor

22:00 Santra

23:30 İstatistik Bankası

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