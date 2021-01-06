06 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
06 Ocak 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:30 beIN Teknik
02:30 Maç Saati
03:45 Maç Saati
03:45 Süper Lig
04:30 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 beIN Teknik
06:15 Maç Saati
06:15 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
07:00 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
07:15 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Süper Lig
13:30 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri
14:00 beIN Teknik
14:00 Maç Saati
14:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
14:00 Taraftar
14:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
15:00 Futbolun Şehirleri
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri
15:00 Süper Lig
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
16:00 Trabzonspor - Göztepe
16:45 Süper Lig
17:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
17:00 beIN Manşet
17:00 beIN Teknik
17:00 Trabzonspor - Göztepe
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 İH Konyaspor - Galatasaray
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
19:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
19:45 Süper Lig
20:00 İH Konyaspor - Galatasaray
20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
20:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
21:00 beIN Manşet
21:00 Süper Lig
22:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
23:00 beIN Teknik
23:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
Kaynak: InterSinema.com