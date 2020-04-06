06 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı
06 Nisan 2020 Pazartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
06.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 06:45
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:00 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:45 Survivor Panorama 2020
12:45 Doya Doya Moda
12:45 Para Bende
14:15 Kötü Çocuk
15:45 Seda Sayan İle Yemekteyiz
16:45 Ekşi Elmalar
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com