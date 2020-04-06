06 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı 06 Nisan 2020 Pazartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Doğduğun Ev Kaderindir 04:00 8x8 05:15 Bilginiz Olsun 06:00 Oynat Bakalım 07:00 8'de Sağlık 08:00 Oynat Bakalım 10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 10:45 Survivor Panorama 2020 12:45 Doya Doya Moda 12:45 Para Bende 14:15 Kötü Çocuk 15:45 Seda Sayan İle Yemekteyiz 16:45 Ekşi Elmalar 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Kaynak: InterSinema.com