06 Nisan 2020 Show Yayın Akışı 06 Nisan 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Kurtuluş Günü Felaketi 01:45 Avanak Abdi 02:15 Ramo 03:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 04:45 Cumartesi Sürprizi 05:30 Pazar Sürprizi 06:00 Kuaförüm Sensin 06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda 08:00 Kendine İyi Bak 08:15 Hayat Güzeldir 09:30 Yeni Gelin 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 13:00 Kuaförüm Sensin 14:15 Öyle Olsun 16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Hababam Sınıfı Tatilde 20:00 Yol Arkadaşım 22:15 Avanak Abdi 22:30 Yol Arkadaşım Kaynak: InterSinema.com