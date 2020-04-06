06 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı 06 Nisan 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:45 Galip Derviş 01:45 Kuzey Güney 03:00 Arda ile Omuz Omuza 03:30 Müzik Arası 03:45 5N 1K 04:30 Tatlı İntikam 04:40 Yabancı Damat 06:15 Akasya Durağı 07:00 Akasya Durağı 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Pazar 10:45 Aşk-ı Memnu 12:30 Gelinim Mutfakta 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 100 Numaralı Adam 15:45 Ben Bilmem Eşim Bilir 16:15 Arka Sokaklar 19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Geniş Aile Komşu Kızı 22:15 Dudullu Postası 23:30 Geniş Aile Komşu Kızı 23:45 Dudullu Postası Kaynak: InterSinema.com