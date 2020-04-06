06 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 06 Nisan 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 İyi Akşamlar İstanbul 01:15 Maç Sonu 01:45 Futbolun Şehirleri 02:00 Süper Lig Maç Özetleri 03:00 beIN Manşet 03:30 Maç Saati 04:00 Maç Saati 05:15 Maç Sonu 05:45 Süper Lig Kısa Özet 06:00 beIN Manşet 07:00 Maç Saati 08:00 beIN Manşet 08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:45 Maç Saati 09:15 Maç Saati 09:30 Maç Sonu 11:00 İyi Akşamlar İstanbul 12:00 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 13:45 Maç Saati 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 15:30 Maç Saati 15:30 Maç Sonu 17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 18:00 beIN Manşet 19:00 Futbolun Şehirleri 19:00 Maç Önü 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 21:00 beIN Manşet 21:15 Devre Arası 22:00 Maç Sonu 22:00 Maç Saati 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com