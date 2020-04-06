06 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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İstanbul, beIN, TV

06 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

06 Nisan 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

06.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 06:45
06 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

01:15 Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:15 Maç Sonu

05:45 Süper Lig Kısa Özet

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:45 Maç Saati

09:15 Maç Saati

09:30 Maç Sonu

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

13:45 Maç Saati

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

15:30 Maç Saati

15:30 Maç Sonu

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Maç Önü

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

22:00 Maç Saati

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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