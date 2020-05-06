06 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
06 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Juventus Goller
00:40 MİLAN GOLLER
00:50 LAZİO GOLLER
00:55 Kamu Spotu: Evde Spor (İşitme Engelliler)
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 Spor Akşamı
03:40 Manchester United Goller
03:40 ARSENAL GOLLER
04:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
04:00 Almanya - Hollanda
04:00 Fransa - İngiltere
05:40 Siyah Beyaz Anılar
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Lig Hatırası 89-90
06:25 2018 Dünya Kupası Özetler
06:50 Kamu Spotu: Evde Spor
06:55 Spor Kitaplığı
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Portekiz - Yunanistan
07:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
07:00 Hırvatistan - Fransa
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Yunanistan - İspanya
10:30 İtalya - İsveç
10:30 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
12:10 Spor Kitaplığı
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Hırvatistan - Fransa
12:15 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
12:15 Hollanda - Çek Cumhuriyeti
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 2018 Dünya Kupası Özetler
15:45 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Takvim Yaprakları
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Başakşehir Goller
18:40 SÜPER LİG GALATASARAY GOLLER
18:40 Galatasaray Goller
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 2018 Dünya Kupası Özetler
21:45 Bir Zamanlar
21:50 Kamu Spotu: Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
23:00 Almanya - Hollanda
23:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
23:00 İspanya - Portekiz
Kaynak: InterSinema.com