06 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
06.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 06.05.2020 06:45
06 Mayıs 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Hayat Tamircisi
00:45 Masum
02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:15 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:15 Hekimoğlu
20:15 Bana Masal Anlatma
22:30 Bana Masal Anlatma
23:30 Masum
Kaynak: InterSinema.com