06 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı
06.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 06.05.2020 06:45
06 Mayıs 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:00 Şevkat Yerimdar
02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04:15 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
04:15 Kız Babası
06:00 Hayat Sevince Güzel
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Kız Babası
20:30 Hababam Sınıfı Merhaba
23:00 Koca Bulma Sanatı
23:00 Kan Kardeşler
Kaynak: InterSinema.com