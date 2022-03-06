06 Mart 2022 Fox Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
- Güncelleme:
- Güncelleme:
06 Mart 2022 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:45 Yasak Elma
04:15 Elkızı
06:00 Kadın
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kadının Eseri
12:45 Aşk Mantık İntikam
14:00 Benden Söylemesi
15:30 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mahkum
23:00 Yasak Elma
InterSinema.com - TV