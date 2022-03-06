06 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Gamer

02:30 ÖK Y.Malatyaspor- A. Demirspor

04:15 1 Yıldız 10 Gol

04:30 İH Konyaspor - Galatasaray

05:00 Trio

06:00 Sanal Direktör

07:00 ÖK Y. Malatyaspor - A. Demirspor

08:45 1 Yıldız 10 Gol

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Sanal Direktör

13:00 Sporun Mabetleri

13:30 Futbolun Şehirleri

14:30 İH Konyaspor - Galatasaray

15:00 Göztepe - Kasımpaşa

15:30 Maç Başlıyor

16:00 Göztepe - Kasımpaşa

18:00 beIN Süper Lig

19:00 İH Konyaspor - Galatasaray

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

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