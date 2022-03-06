06 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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06 Mart 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Gamer
02:30 ÖK Y.Malatyaspor- A. Demirspor
04:15 1 Yıldız 10 Gol
04:30 İH Konyaspor - Galatasaray
05:00 Trio
06:00 Sanal Direktör
07:00 ÖK Y. Malatyaspor - A. Demirspor
08:45 1 Yıldız 10 Gol
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Sanal Direktör
13:00 Sporun Mabetleri
13:30 Futbolun Şehirleri
14:30 İH Konyaspor - Galatasaray
15:00 Göztepe - Kasımpaşa
15:30 Maç Başlıyor
16:00 Göztepe - Kasımpaşa
18:00 beIN Süper Lig
19:00 İH Konyaspor - Galatasaray
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio