06 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı
06 Kasım 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Teknik Analiz
03:30 Tuzlaspor A.Ş.- Altaş Denizlispor
05:10 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İstanbulspor A.Ş.- Nasadoge Menemenspor
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:35 İngiltere Premier Lig Özetler
09:40 İtalya Serie A Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Spor Hafta Sonu
13:25 Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Yılport Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 MKE Ankaragücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi