06 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Teknik Analiz

03:30 Tuzlaspor A.Ş.- Altaş Denizlispor

05:10 Spor Toto 1. Lig Özetler

05:20 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:25 Efsanelerin İzinde

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İstanbulspor A.Ş.- Nasadoge Menemenspor

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:35 İngiltere Premier Lig Özetler

09:40 İtalya Serie A Özetler

09:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Efsanelerin İzinde

12:00 Spor Hafta Sonu

13:25 Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Yılport Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 MKE Ankaragücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

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