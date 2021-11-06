06 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
06 Kasım 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Gamer
02:30 Ç. Rizespor - A. Alanyaspor
04:15 Gaziantep FK - Kasımpaşa
06:00 Sanal Direktör
06:45 Derbi Klip
07:00 İstatistik Bankası
07:15 1 Yıldız 10 Gol
08:00 Beşiktaş - Trabzonspor
09:00 Yeni Gün
11:00 Trabzonspor - Beşiktaş
11:30 Beşiktaş - Trabzonspor
12:00 Unutulmaz Derbiler
13:00 Bir Derbi Günü
14:00 Lig Merkezi
16:00 Beşiktaş - Trabzonspor
17:00 Beın Süper Lig
19:00 Beşiktaş - Trabzonspor
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
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