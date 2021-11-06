06 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Gamer

02:30 Ç. Rizespor - A. Alanyaspor

04:15 Gaziantep FK - Kasımpaşa

06:00 Sanal Direktör

06:45 Derbi Klip

07:00 İstatistik Bankası

07:15 1 Yıldız 10 Gol

08:00 Beşiktaş - Trabzonspor

09:00 Yeni Gün

11:00 Trabzonspor - Beşiktaş

11:30 Beşiktaş - Trabzonspor

12:00 Unutulmaz Derbiler

13:00 Bir Derbi Günü

14:00 Lig Merkezi

16:00 Beşiktaş - Trabzonspor

17:00 Beın Süper Lig

19:00 Beşiktaş - Trabzonspor

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

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