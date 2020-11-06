06 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
06 Kasım 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Real Madrid - Inter
00:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
00:45 Süper Lig Haftanın Golleri
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:45 UEFA Avrupa Ligi
02:45 Maç Saati
04:00 Extra
04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
04:15 UEFA Şampiyonlar Ligi
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
05:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
08:00 Gamer
08:00 beIN Manşet
08:30 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 beIN Teknik
09:00 Futbolun Şehirleri
09:00 Taraftar
10:00 UEFA Avrupa Ligi
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
12:00 Extra
12:00 Futbolun Şehirleri
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:00 Taraftar
13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
15:15 Süper Lig Haftanın Golleri
15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
15:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
16:00 Extra
16:00 1. Lig
16:00 Sanal Direktör
17:00 UEFA Avrupa Ligi
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
18:00 beIN Manşet
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Süper Lig
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
20:00 Gaziantep FK - Beşiktaş
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
20:00 UEFA Avrupa Ligi
20:45 Sivasspor - Qarabağ
20:45 Başakşehir - M. United
20:45 Süper Lig
21:00 Gaziantep FK - Beşiktaş
21:40 UEFA Şampiyonlar Ligi
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:45 Sivasspor - Qarabağ
21:55 Başakşehir - M. United
22:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:45 UEFA Avrupa Ligi
22:50 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:30 Futbolun Şehirleri
Kaynak: InterSinema.com