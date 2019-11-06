06 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

06.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:55 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası (Son 16) Karş.

01:55 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Maçı

02:45 TFF 1. Lig Goller

03:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası (Son 16) Karş.

03:00 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Maçı

04:00 Almanya'dan Futbol

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 Süper Lig Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Spor Atlası

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 Almanya Bundesliga Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 İngiltere Premier Lig Panorama

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:05 Süper Lig Panorama

15:15 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası (Son 16) Karş.

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 TFF 1. Lig Özetler

17:30 Spor Akşamı

18:00 Süper Lig Özetler

18:30 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Artı

20:30 Premier Futbol

21:30 Futbol Aklı

23:00 Dakika Skor

Kaynak: InterSinema.com