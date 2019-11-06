06 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
06 Kasım 2019 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
01:55 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası (Son 16) Karş.
01:55 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Maçı
02:45 TFF 1. Lig Goller
03:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası (Son 16) Karş.
03:00 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Maçı
04:00 Almanya'dan Futbol
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 Süper Lig Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Spor Atlası
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 Almanya Bundesliga Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:05 Süper Lig Panorama
15:15 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası (Son 16) Karş.
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 TFF 1. Lig Özetler
17:30 Spor Akşamı
18:00 Süper Lig Özetler
18:30 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Artı
20:30 Premier Futbol
21:30 Futbol Aklı
23:00 Dakika Skor