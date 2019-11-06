06 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı

06.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Serbest Kayak

01:00 Haberler

01:05 Spor Otomobil

01:35 Motor Sporları

01:50 Binicilik

02:20 Snooker

03:30 Maraton

05:00 Olimpiyat Oyunları

06:00 Olimpiyat Oyunları

06:30 Snooker

08:30 Snowboard

09:30 Serbest Kayak

10:30 Tüm Sporlar

11:05 Motor Sporları

11:20 Spor Otomobil

11:50 Snooker

13:00 Judo

13:30 Snooker

15:00 Bisiklet

16:00 Bisiklet

17:30 Snowboard

18:30 Serbest Kayak

19:30 Olimpiyat Oyunları

20:00 Olimpiyat Oyunları

21:00 Maraton

22:30 Haberler

22:40 Serbest Kayak

23:35 Snowboard

Kaynak: InterSinema.com