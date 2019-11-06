06 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
06 Kasım 2019 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:45 Özel Röportaj
02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
02:00 Özel Röportaj
02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
02:30 Taraftar
02:45 Süper Lig Kısa Özet
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Dünden Bugüne
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
16:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
16:15 Futbolun Şehirleri
16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
20:00 Özel Röportaj
20:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
20:45 Süper Lig Kısa Özet
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
23:00 Real Madrid - Galatasaray
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi