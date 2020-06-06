06 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 06 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Süper Lig Goller 00:50 TFF 1. Lig Goller 01:00 Unutulmaz Maçlar 02:40 İngiltere Premier Lig Goller 02:55 Takvim Yaprakları 03:00 Kazakistan - Türkiye 03:00 Belçika - Brezilya 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:55 Efsanelerin İzinde 04:55 Spor Kitaplığı 05:00 Unutulmaz Maçlar 05:00 Liverpool - Manchester City 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Türkiye - Estonya 07:00 Bayern Munih - Milan 08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:10 Hava Durumu 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 TFF 1. Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Bayern Munih - Milan 11:45 La Liga Goller 12:00 USTALARA SAYGI 12:10 Takvim Yaprakları 12:15 Bundesliga 12:55 Efsanelerin İzinde 13:00 Spor Bülteni 13:00 Unutulmaz Maçlar 13:30 Süper Lig Özetler 14:00 Liverpool - Arsenal 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 88 - 89 15:25 Süper Lig Özetler 15:45 Almanya'dan Futbol 15:55 Kamu Spotu İşte Spor 16:00 Unutulmaz Maçlar 16:25 RB Leipzig - Paderborn 17:40 İngiltere Premier Lig Goller 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Merkezi 18:20 Almanya'dan Futbol 18:55 Kamu Spotu İşte Spor 19:00 İngiltere Premier Lig Özetler 19:00 Avrupa'nın Anları 19:35 Ustalara Saygı 19:50 İNTER GOLLER 20:00 Spor Bülteni 20:00 Belçika - Brezilya 20:30 Milli Takım Unutulmaz Goller 20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 21:00 Fransa - Belçika 21:45 La Liga Goller 22:00 Spor Akşamı 22:40 Süper Lig Goller 22:50 TFF 1. Lig Goller 23:00 Türkiye - Andorra 23:00 Unutulmaz Maçlar Kaynak: InterSinema.com