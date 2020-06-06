06 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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06 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

06 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

06 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
06.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 06.06.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Süper Lig Goller

00:50 TFF 1. Lig Goller

01:00 Unutulmaz Maçlar

02:40 İngiltere Premier Lig Goller

02:55 Takvim Yaprakları

03:00 Kazakistan - Türkiye

03:00 Belçika - Brezilya

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:55 Efsanelerin İzinde

04:55 Spor Kitaplığı

05:00 Unutulmaz Maçlar

05:00 Liverpool - Manchester City

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Türkiye - Estonya

07:00 Bayern Munih - Milan

08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:10 Hava Durumu

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Bayern Munih - Milan

11:45 La Liga Goller

12:00 USTALARA SAYGI

12:10 Takvim Yaprakları

12:15 Bundesliga

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Spor Bülteni

13:00 Unutulmaz Maçlar

13:30 Süper Lig Özetler

14:00 Liverpool - Arsenal

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 88 - 89

15:25 Süper Lig Özetler

15:45 Almanya'dan Futbol

15:55 Kamu Spotu İşte Spor

16:00 Unutulmaz Maçlar

16:25 RB Leipzig - Paderborn

17:40 İngiltere Premier Lig Goller

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Merkezi

18:20 Almanya'dan Futbol

18:55 Kamu Spotu İşte Spor

19:00 İngiltere Premier Lig Özetler

19:00 Avrupa'nın Anları

19:35 Ustalara Saygı

19:50 İNTER GOLLER

20:00 Spor Bülteni

20:00 Belçika - Brezilya

20:30 Milli Takım Unutulmaz Goller

20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol

21:00 Fransa - Belçika

21:45 La Liga Goller

22:00 Spor Akşamı

22:40 Süper Lig Goller

22:50 TFF 1. Lig Goller

23:00 Türkiye - Andorra

23:00 Unutulmaz Maçlar

Kaynak: InterSinema.com

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