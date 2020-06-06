06 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
06 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Süper Lig Goller
00:50 TFF 1. Lig Goller
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 İngiltere Premier Lig Goller
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Kazakistan - Türkiye
03:00 Belçika - Brezilya
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:00 Liverpool - Manchester City
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Estonya
07:00 Bayern Munih - Milan
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Bayern Munih - Milan
11:45 La Liga Goller
12:00 USTALARA SAYGI
12:10 Takvim Yaprakları
12:15 Bundesliga
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Bülteni
13:00 Unutulmaz Maçlar
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Liverpool - Arsenal
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:45 Almanya'dan Futbol
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Unutulmaz Maçlar
16:25 RB Leipzig - Paderborn
17:40 İngiltere Premier Lig Goller
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
18:20 Almanya'dan Futbol
18:55 Kamu Spotu İşte Spor
19:00 İngiltere Premier Lig Özetler
19:00 Avrupa'nın Anları
19:35 Ustalara Saygı
19:50 İNTER GOLLER
20:00 Spor Bülteni
20:00 Belçika - Brezilya
20:30 Milli Takım Unutulmaz Goller
20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
21:00 Fransa - Belçika
21:45 La Liga Goller
22:00 Spor Akşamı
22:40 Süper Lig Goller
22:50 TFF 1. Lig Goller
23:00 Türkiye - Andorra
23:00 Unutulmaz Maçlar
Kaynak: InterSinema.com