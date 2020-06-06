06 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı 06 Haziran 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 01:30 Sürpriz Damatlar 02:00 Zuhal Topal’la Sofrada 03:00 Zuhal Topal’la Sofrada 04:15 Temizlik Benim İşim 06:00 Aşk Yeniden 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 11:15 Şevkat Yerimdar 13:00 25 Litre 14:00 Temizlik Benim İşim 15:00 Yaparsın Aşkım 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Benimle Söyle 20:30 Zuhal Topal’la Sofrada 22:45 Çılgın Öğretmen 23:45 Sürpriz Damatlar Kaynak: InterSinema.com