06 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı
06 Eylül 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:35 Seksenler
03:05 Teşkilat
05:30 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
06:25 Tövbeler Olsun
09:15 Kalk Gidelim
11:50 Benim Adım Melek
15:50 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler
23:30 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com