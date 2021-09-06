06 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
06 Eylül 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Maç Saati
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 Maç Saati
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Maç Saati
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Haftası
08:30 İstatistik Bankası
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Maç Saati
14:00 İstatistik Bankası
14:30 Süper Lig Maç Özetleri
15:30 500 Great Goals Show
16:00 Maç Saati
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Maç Saati
20:00 Taraftar
21:00 Futbolun Şehirleri
22:00 Maç Saati
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com