06 Ekim Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

06 Ekim Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 06 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 06 Ekim Salı Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 06 Ekim Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2707199

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANEL, ENGİNAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ONAT, TÜZMEN, ÇİM sk/ KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KERİM, MEKKE, NURALEM, ORTANCA, RİVA, SARIKUM, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YAZGÜLÜ, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk bölgelerinde 06/10/2020 01:00:00 - 06/10/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2707193

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, SELMAN, TEPEÖREN, ÖYKÜM, ŞAHİKA sk bölgelerinde 06/10/2020 01:00:00 - 06/10/2020 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2707243

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ASUMAN, DİLAVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇLİK, GÜLTUTAN, LİSE, SİMA sk bölgelerinde 06/10/2020 04:00:00 - 06/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2708892

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ADNAN MENDERES, AKAD, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AYASOFYA, CEYHUN, DERE, DERİN YOL, EVİM, FATİH SULTAN MEHMET, GÖÇMEN, GÜNDOĞMUŞ, HABİBE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, KADRİ ENDER, KUŞTEPE, MAVİ ORKİDE, NEVRUZ, OYA, PİRAYE, ROTA, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SULTANHİSAR, SÜLEYMANİYE, YAŞAR DOĞU, ÇİTLEMBİK DEDE sk/ HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 06/10/2020 09:00:00 - 06/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2708891

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPGİRAY, DEVLET, EMRE, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 06/10/2020 10:00:00 - 06/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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