06 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı
06 Aralık 2019 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Manchester United - Tottenham
02:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Sheffield United - Newca
02:00 Sheffield United - Newcastle United
03:45 Futbol Aklı
03:45 Aktüel Futbol
04:45 Süper Lig Özetler
05:05 Süper Lig Özetler
05:15 Almanya Bundesliga Özetler
05:35 Takvim Yaprakları
05:35 İngiltere Premier Lig Özetler
05:40 Premier Futbol
06:05 İtalya Kupası Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:40 İtalya Kupası Özetler
09:50 Efsanelerin İzinde
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 TFF 1. Lig Panorama
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:00 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Set Sayısı
12:15 Lig Raporu
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Lig Raporu
16:30 1. Lig Gündemi
17:25 Takvim Yaprakları
17:30 Spor Akşamı
18:00 İngiltere Premier Lig Özetler
18:20 Süper Lig Goller
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
20:00 Spor Ana Haber
20:30 Dakika Skor
21:00 Aktüel Futbol
22:15 Stadyum
22:20 Sheffield United - Newcastle United
23:15 Süper Lig Özetler
23:30 Sheffield United - Newcastle United